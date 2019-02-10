Назван фильм-победитель премии BAFTA

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Исторический фильм «Фаворитка» (The Favourite) режиссера Йоргоса Лантимоса получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, об этом было объявлено на 72-й церемонии вручения главной кинопремии Великобритании.

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Действие фильма «Фаворитка» происходит в начале XVIII века. В нем рассказывается о борьбе Сары Черчилль и ее кузины Абигейл за благосклонность королевы Анны. Слабеющая и физически, и умственно королева оказывается во власти своих фавориток. Они в свою очередь готовы сделать что угодно для того, чтобы установить контроль над монархом.

Ранее сообщалось, что за главного «Оскара» сразятся восемь фильмов.