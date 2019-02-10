Панин отреагировал на предложение лишить его госпремии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/455/12089455/RIAN_5708469.HR-pic905-895x505-52650.jpg">

Актер Алексей Панин заявил, что ему не нужна полученная государственная премия. Об этом он рассказал в своем инстиаграме.

«Могу сказать, что буду рад оказаться в одном ряду с Михаилом Ефремовым, которого хотели лишить звания народного артиста. Рад, что окажусь в одном списке с Алексеем Серебряковым, которого вообще хотели лишить гражданства». — сказал Панин.

Ранее Панин заявил, что ему стыдно за полученные госпремии от президента России в 2002 году. В ответ певец Лев Лещенко назвал «шушерой» Панина. В свою очередь Иосиф Пригожин посоветовал Алексею Панину вернуть награду и удалить свой пост.