Панин отреагировал на предложение лишить его госпремии
Актер Алексей Панин заявил, что ему не нужна полученная государственная премия. Об этом он рассказал в своем инстиаграме.
«Могу сказать, что буду рад оказаться в одном ряду с Михаилом Ефремовым, которого хотели лишить звания народного артиста. Рад, что окажусь в одном списке с Алексеем Серебряковым, которого вообще хотели лишить гражданства». — сказал Панин.
Ранее Панин заявил, что ему стыдно за полученные госпремии от президента России в 2002 году. В ответ певец Лев Лещенко назвал «шушерой» Панина. В свою очередь Иосиф Пригожин посоветовал Алексею Панину вернуть награду и удалить свой пост.