Британский рэпер Cadet погиб в автокатастрофе

В Британии 28-летний рэпер Блейн Джонсон, известный под псевдонимом Cadet, погиб в результате ДТП, сообщает Daily Mail.

Музыкант направлялся в Килский университет, в котором у него был запланирован концерт. До места назначения он решил доехать на такси.

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Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в фургон. От полученных травм музыкант скончался на месте. Водители обеих машин, 36-летний и 22-летний мужчины, были доставлены в больницу с серьезными травмами.

Двоюродный брат Джонсона рэпер Crept написал в твиттере, что он «сломлен горем».

«Моя жизнь никогда не будет прежней. Я люблю тебя и всегда буду скучать по тебе. Я не могу в это поверить… Покойся с миром», — добавил Crept.

Ранее в возрасте 35 лет умер российский рэпер Децл.