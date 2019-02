Киркоров оценил шансы Лазарева на «Евровидении»

Певец Филипп Киркоров оценил шансы поп-исполнителя Сергея Лазарева на международном песенном конкурсе «Евровидение».

У себя в инстаграме он попросил у россиян поддержки и любви к Лазареву, об участии которого в «Евровидении-2019» стало известно 7 февраля. «Мы открываем очередную страницу новейшей истории «Евровидения» for Russia! Надеемся на вашу поддержку, веру и любовь! Пожелайте нам удачи! Dream team — снова вместе! Сережа — не подведет!» — уверен Киркоров.

Лазарев привезет в Тель-Авив песню, написанную Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

«Евровидение» будет проходить с 14 по 18 мая. Лазарев будет участвовать в конкурсе во второй раз: в 2016-м с песней You're the only one он занял третье место и завоевал «Приз зрительских симпатий».

Ранее Лазарев рассказал о роли Киркорова в его участии в «Евровидении».