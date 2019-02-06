Опубликован посмертный клип Децла «Inferno»

<img src="">

Вышел новый клип рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла) «Inferno». Видео опубликовано на Youtube-канале музыканта.

Децл планировал представить этот экспериментальный клип 6 февраля, успев предварительно загрузить тизер. Музыкант выступил в роли композитора, говорится в описании видео.

Реклама

«Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка … должен был стать частью саундтрека к фильму», — написано в описании ролика.

Эта музыкальная композиция уже выходила на альбоме »μετεμψύχωσις» 2017 года, что в переводе с греческого означает «переселение душ» или «реинкарнация».

Ранее сообщалось, что отец Децла попросил у него прощения.