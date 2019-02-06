Опубликован посмертный клип Децла «Inferno»
Вышел новый клип рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла) «Inferno». Видео опубликовано на Youtube-канале музыканта.
Децл планировал представить этот экспериментальный клип 6 февраля, успев предварительно загрузить тизер. Музыкант выступил в роли композитора, говорится в описании видео.
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«Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка … должен был стать частью саундтрека к фильму», — написано в описании ролика.
Эта музыкальная композиция уже выходила на альбоме »μετεμψύχωσις» 2017 года, что в переводе с греческого означает «переселение душ» или «реинкарнация».
Ранее сообщалось, что отец Децла попросил у него прощения.