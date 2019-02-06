Пожар в квартире дочери Башмета уничтожил музыкальные инструменты и редкие ноты

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Пожар, который произошел на Никитском бульваре в столице, уничтожил незастрахованные музыкальные инструменты и редкие ноты российского дирижера Юрия Башмета. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на директора Русского концертного агентства Дмитрия Гринченко.

По словам Гринченко, Башмет никак не может прийти в себя после инцидента.

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«Огонь уничтожил редкие ноты концерта лезгинского композитора Готфрида Гасанова, который Ксения должна была исполнять в Сочи», — отметил Гринченко.

Также он добавил, что квартиры и инструменты не были застрахованы.

Ранее сообщалось, что полиция ищет дочь Башмета после пожара в «звездном доме».

По данным МЧС, при пожаре в доме на Никитском бульваре в Москве погибли восемь человек.

Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы произошел в ночь на 4 февраля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка или неосторожное обращение с огнем, полагают в МЧС.