Пожар в квартире дочери Башмета уничтожил музыкальные инструменты и редкие ноты
Пожар, который произошел на Никитском бульваре в столице, уничтожил незастрахованные музыкальные инструменты и редкие ноты российского дирижера Юрия Башмета. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на директора Русского концертного агентства Дмитрия Гринченко.
По словам Гринченко, Башмет никак не может прийти в себя после инцидента.
«Огонь уничтожил редкие ноты концерта лезгинского композитора Готфрида Гасанова, который Ксения должна была исполнять в Сочи», — отметил Гринченко.
Также он добавил, что квартиры и инструменты не были застрахованы.
Ранее сообщалось, что полиция ищет дочь Башмета после пожара в «звездном доме».
По данным МЧС, при пожаре в доме на Никитском бульваре в Москве погибли восемь человек.
Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы произошел в ночь на 4 февраля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка или неосторожное обращение с огнем, полагают в МЧС.