В эфире CBS «Путин» отреагировал на обращение Трампа к конгрессу
В «Позднем шоу со Стивеном Кольбером» в эфире CBS показали пародийный номер, в котором российский президент Владимир Путин якобы отвечает американскому лидеру Дональду Трампу на его обращение к конгрессу. Об этом сообщает Mediaite.
«Я согласен с призывом президента Трампа к единству…Обе стороны должны собраться вместе и делать именно то, что он говорит ... что я сказал ему сказать», — передал переводчик слова »Путина».
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В конце выступления российский «президент» срывает свою рубашку. На его теле оказываются татуировки и золотая цепь.