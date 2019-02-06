Названы дата и место прощания с Децлом
Прощание с рэпером Децлом, настоящее имя которого Кирилл Толмацкий, состоится в морге Центральной клинической больницы Управделами российского президента. Об этом сообщается на официальной странице музыканта «ВКонтакте».
Децл скончался в Ижевске в ночь на 3 февраля. Смерть наступила сразу после частной вечеринки, где выступал артист.
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«Прощание с Кириллом состоится 06.02.2019 в 11.00 в ЦКБ», — говорится в сообщении.
Ранее было опубликовано последнее интервью, которое незадолго до своей неожиданной смерти дал рэпер Децл.