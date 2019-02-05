Задержаны пытавшиеся вывезти 1200-летнюю Библию из Турции

Турецкие полицейские задержали контрабандистов, пытавшихся вывезти из страны Библию, которой около 1200 лет, передает Anadolu.

Отмечается, что три человека были задержаны в районе Каяпынар провинции Диярбакыр. Они пытались незаконно вывезти из страны кожаную Библию с золотым тиснением.

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Кроме того, после допроса контрабандистов сотрудники полиции задержали еще трех причастных к попытке продажи Библии.

Ранее сообщалось, что найдено письмо Галилея, которым он обманул инквизицию.