Задержаны пытавшиеся вывезти 1200-летнюю Библию из Турции
Турецкие полицейские задержали контрабандистов, пытавшихся вывезти из страны Библию, которой около 1200 лет, передает Anadolu.
Отмечается, что три человека были задержаны в районе Каяпынар провинции Диярбакыр. Они пытались незаконно вывезти из страны кожаную Библию с золотым тиснением.
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Кроме того, после допроса контрабандистов сотрудники полиции задержали еще трех причастных к попытке продажи Библии.
Ранее сообщалось, что найдено письмо Галилея, которым он обманул инквизицию.