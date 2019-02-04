«Мистер Бин» ушел в декрет

Актер Роуэн Аткинсон более известный как «Мистер Бин» заявил, что уходит из кино в декрет на год, чтобы помочь жене с ребенком, сообщает портал 7дней.ru.

Отмечается, что у 64-летнего актера и актрисы Луизы Форд в 2017 году родился ребенок, поэтому «Мистер Бин» решил помочь жене.

Реклама

«Я собираюсь заботиться о нашем ребенке, чтобы дать ей [Луизе] возможность сосредоточиться на актерской карьере», — добавил Аткинсон.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии хотят ввести двухнедельный декрет для отцов.