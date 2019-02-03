Попытки врачей реанимировать Децла засняли на видео
Видеозапись, на которой врачи скорой помощи пытаются реанимировать рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) была опубликована на сервисе YouTube.
На кадрах видно, что исполнитель лежит на полу, в то время как врачи оказывают ему помощь, в том числе делают непрямой массаж сердца.
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Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в ночь на воскресенье, 3 февраля, после концерта в одном из Ижевских клубов. По предварительным данным, рэпер умер из-за проблем с сердцем. При этом концертный директор музыканта подчеркивал, что Децл не жаловался на плохое самочувствие.
Ранее в сети появилась фотография мертвого Децла в курилке.