Собчак назвала себя Ким Бейсингер для бедных

Телеведущая Ксения Собчак в программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым на «Первом канале» рассказала о своих откровенных снимках.

Она заявила, что неоднократно снималась для различных мужских журналов, однако уточнила, что никогда не фотографировалась топлес.

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В ответ на замечание ведущего, что для многих снимки топлес - это возможность оставить себе память для собственного преклонного возраста, Собчак ответила, что снималась беременной и с удовольствием будет пересматривать эти снимки.

«Если Ким Бейсингер может так сделать, почему я не могу. Пусть я буду такой Ким Бейсингер для бедных», — пошутила телеведущая.

Она также отметила, что беременность прошла легко, и ей удалось сохранить хорошую форму.