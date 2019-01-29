Задержанному за похищение картины Куинджи предъявлено обвинение
Обвинение в похищении картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи предъявлено задержанному полицией Денису Чуприкову.
Об обвинении в беседе с ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Обвинение предъявлено в рамках производства по уголовному делу, возбужденному по факту хищения картины Архипа Куинджи «Ай- Петри. Крым» с выставки в Третьяковской галерее.
Реклама
Мужчина похитил картину с временной выставки 27 января, а 28 был задержан.
Ранее Денис Чуприков объяснил свой поступок желанием расплатиться с долгами.