Задержанному за похищение картины Куинджи предъявлено обвинение

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Обвинение в похищении картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи предъявлено задержанному полицией Денису Чуприкову.

Об обвинении в беседе с ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Обвинение предъявлено в рамках производства по уголовному делу, возбужденному по факту хищения картины Архипа Куинджи «Ай- Петри. Крым» с выставки в Третьяковской галерее.

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Мужчина похитил картину с временной выставки 27 января, а 28 был задержан.

Ранее Денис Чуприков объяснил свой поступок желанием расплатиться с долгами.