Толкнувший Скабееву депутат Рады Береза ответил на призыв Кадырова извиниться

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Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза заявил, отреагировал на призыв главы Чечни Рамзана Кадырова, который потребовал извиниться перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров вступился за журналистку канала «Россия 1» Ольгу Скабееву, которую накануне в кулуарах ПАСЕ толкнул и оскорбил Береза. Кадыров заявил, что если Береза не извинится, то «найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху».

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Береза, усомнился, что слова Кадырова являются угрозой, и заявил, что «если бы что-то было более-менее серьезное», ему сообщила бы СБУ.

Депутат также отметил, что не считает себя обязанным извиняться и не намерен ходить с охраной.