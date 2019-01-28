В Кремле отреагировали на похищение картины из Третьяковки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/619/12147619/RIAN_5764967.HR-pic905-895x505-55769.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал похищение картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.

По его словам, теперь система безопасности музея будет усовершенствована, однако Песков обратил внимание на то, что и сейчас галерея хорошо охраняется. «Подобные объекты, как Третьяковка, охраняются на должном уровне, безопасность обеспечивается, потому что там хранятся и художественные ценности, и те предметы искусства, которые вообще не имеют ценности - они бесценны», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Вместе с тем, по утверждению Пескова, будут сделаны определенные «технологические выводы». «Никаких нет сомнений, что какие-то выводы, конечно же, будут делаться в плане совершенствования (системы безопасности — ред.)», — подчеркнул он.

Картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена 27 января из Третьяковской галереи, где проходила выставка работ художника. 28 января подозреваемый в похищении был задержан. Момент, когда мужчина снял и унес картину с собой, попал на видео.