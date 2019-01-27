В Третьяковской галерее усилили меры безопасности

Третьяковская галерея усилила меры безопасности на выставке Архипа Куинджи после похищения картины, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Безопасность ужесточили также на остальных площадках музея.

«Сегодня, 27 января, около 18.00 в Третьяковской галерее произошло чрезвычайное происшествие: в Инженерном корпусе на выставке Архипа Куинджи была украдена картина «Ай-Петри. Крым»», — сказали в пресс-службе.

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О случившемся оперативно проинформировали Минкультуры и дирекцию Государственного Русского музея.

Ранее очевидцы рассказали о краже картины Куинджи.