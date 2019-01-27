Посетителей Третьяковки обыскивают после пропажи картины
Полиция обыскивает посетителей при выходе из Третьяковской галереи после похищения картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», сообщает РИА «Новости».
Здание галереи работает только на выход, посетителей при выходе обыскивают сотрудники полиции.
Около здания стоят два полицейских автомобиля. Внутри здания замечены сотрудники Росгвардии, в том числе работники туристической полиции.
Ранее в полицию обратились работники охраны музея с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией они увидели, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия.