Толкнувшего Скабееву украинца вызвали на дуэль

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Украинского депутата Борислава Березу, который толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ, вызвали на дуэль. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, это сделал российский сенатор Игорь Морозов у себя на фейсбуке, заявив о намерении получить сатисфакцию за оскорбление телеведущей.

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Береза принял вызов и предложил встретиться у здания Верховной рады.

«Жду его в пятницу, 4 февраля ... А там разберемся. Может, вожжами отвоспитываю его, а может, оглоблей. Пока не решил», — сказал Береза.

Он добавил, что с выбором оружия разберется в процессе.

Ранее сообщалось, что муж Скабеевой назвал «рогулем» напавшего на нее украинца.