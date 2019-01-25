В Киеве избили и ограбили съемочную группу, снимавшую сюжет о коррупции
На Украине координатор проекта «Стоп коррупции» Роман Бочкала рассказал, что на съемочную группу совершили нападение в Киеве. Об этом сообщает «Украинская правда».
Отмечается, что это произошло во время съемок добычи печка в Выдубичах, куда приехали журналисты и двое правозащитников. На месте добычи песка находились вооруженные молодые люди, которые охраняли грузовики с ворованным песком.
«Бандиты прыснули газом в лицо журналисту, повалили на снег и начали бить. Была стрельба и угрозы, что в следующий раз убьют», — заявил Бочкала.
Он добавил, что один из журналистов лишился зуба, у оператора — гематома на затылке и провалы в памяти. Кроме того, нападавшие повредили автомобиль съемочной группы и забрали сумку, в которой находились деньги и документы. В настоящее время расследованием инцидента занимаются сотрудники правоохранительных органов.
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