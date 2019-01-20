Марк Тишман серьезно пострадал в результате аварии в Таиланде
Известный певец Марк Тишман серьезно пострадал в результате аварии во время отпуска в Таиланде. Об этом он сообщил на странице в инстаграме.
По его словам, он упал со скутера, пытаясь избежать столкновения.
«Без переломов. Наложили швы. Долетел до дома. Уже в Москве под наблюдением наших врачей. Жить буду», — написал Тишман.
Артист добавил, что жить он хочет долго, интересно, талантливо и светло. Он подчеркнул, что сделал выводы из этой истории, уточнив, что предстоящие концерты отменять не будет.
Ранее сообщалось, что режиссер «Зеленого слоника» попала в ДТП во время приступа панической атаки.
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Бывает, каникулы заканчиваются и так. Падение со скутера, чтобы избежать столкновения. Без переломов ���� Наложили швы. Долетел до дома. Уже в Москве под наблюдением наших врачей. Жить буду. Даже хочу долго, интересно, талантливо, светло. Всегда анализирую ситуацию и пытаюсь понять - всё ведь неспроста. Понял, сделал выводы. Наверное, так было надо даже. Быстрее и точнее приходит понимание каких-то важных вещей - корректировка курса, так сказать. 1 февраля выйду на сцену Большого Зала Консерватории в концерте-посвящении легендарному музыканту Георгию Гараняну «Золотые мелодии джаза». А 8 марта - мой сольник в Москве. Увидимся!