Марк Тишман серьезно пострадал в результате аварии в Таиланде

Известный певец Марк Тишман серьезно пострадал в результате аварии во время отпуска в Таиланде. Об этом он сообщил на странице в инстаграме.

По его словам, он упал со скутера, пытаясь избежать столкновения.

«Без переломов. Наложили швы. Долетел до дома. Уже в Москве под наблюдением наших врачей. Жить буду», — написал Тишман.

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Артист добавил, что жить он хочет долго, интересно, талантливо и светло. Он подчеркнул, что сделал выводы из этой истории, уточнив, что предстоящие концерты отменять не будет.

Ранее сообщалось, что режиссер «Зеленого слоника» попала в ДТП во время приступа панической атаки.