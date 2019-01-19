На Лолиту подали в суд из-за огромного долга за ЖКХ

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На известную певицу Лолиту Милявскую подали из-за огромного долга за коммунальные услуги. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

Как отмечается, с нее требуют взыскать почти 760 тыс. рублей.

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«Товарищество собственников жилья «Большие Каменщики» просит взыскать с Милявской Лолиты Марковны задолженность за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги 609 тыс. 842 рублей», — рассказала Царева.

По ее словам, заявление пока оставлено без движения, поскольку в тексте иска необходимо устранить недостатки.

Уточняется, что это не первое подобное разбирательство. В 2012 году другое ТСЖ требовало взыскать с певицы долг в размере 500 тыс. рублей, но суд отклонил иск. Сама Лолита заявляет, что намеренно не платит деньги, чтобы не не оплачивать запланированный в будущем капитальный ремонт.

Ранее Лолита рассказала, как на ее мать напали в Киеве.