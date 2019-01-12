Взявшую интервью у Путина ведущую окончательно уволили с NBC
Американская ведущая Мегин Келли окончательно уволена с телеканала NBC, сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что по договору компания выплачивает ведущей $69 млн. — оставшуюся часть ее зарплаты по трехлетнему контракту. Кроме того, соглашение не включает в себя пункт о работе на конкурентов, стандартный срок перерыва в телеиндустрии составляет шесть месяцев. Таким образом, Келли сразу сможет перейти на другое место работы.
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«Стороны решили свои разногласия, и Мегин Келли больше не является сотрудником NBC», — сообщил представитель сети.
Ранее сообщалось, что ведущая может вернуться на NBC.