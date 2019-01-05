Верника оштрафовали за езду по пешеходной зоне в Москве

Российского актера Игоря Верника оштрафовали за езду по Камергерскому переулку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, Верник признан виновным в езде по тротуарам и оштрафован на 500 рублей.

Ранее сам Верник объяснил проезд по пешеходной зоне в Москве.

Также пресс-атташе МХТ им. Чехова Мария Малкина сказала, что Верник не нарушил правила движения, так как у него, как и у всех артистов театра, есть разрешение на служебный въезд.