Серов назвал Криса Кельми «личностью»

__is_photorep_included12117403: 1

Певец Александр Серов выразил сожаление в связи со смертью музыкального исполнителя Криса Кельми. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Он выразил уверенность, что причиной этого стало злоупотребление алкоголем.

«Крис был личностью, я очень огорчен, что он ушел так глупо. В нашей жизни и так хватает болезней и негатива, но зачем еще ударяться в спиртное?», — заявил Серов.

Реклама

Певец добавил, что многие его коллеги также огорчены этой новостью.

Ранее сообщалось, что российская певица Лада Дэнс прокомментировала известие о смерти Криса Кельми.