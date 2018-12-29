Стали известны подробности дела о нападении на рэпера Птаху

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По словам источника в правоохранительных органах, группе неизвестных из четырех человек, которые напали на рэпера Птаху (Давида Нуриева) грозит до семи лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

«В данный момент возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершенное группой лиц либо связанное с сопротивлением представителю власти). Им грозит до семи лет лишения свободы», — сказал источник.

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Он также подчеркнул, что нападавшие использовали биту и стреляли из пистолета в общественном месте.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела после нападения на рэпера Птаху в Москве.