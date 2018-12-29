После нападения на рэпера Птаху в Москве возбуждено уголовное дело
По факту нападения на рэпера Давида Нуриева в Москве, известного под сценическим псевдонимом Птаха, возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, злоумышленники были вооружены «предметом, похожим на бейсбольную биту».
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Он добавил, что уголовное дело возбуждено по статье «хулиганство».
Ранее сообщалось, неизвестные напали на рэпера Птаху в Москве.