Милонов призвал бойкотировать Башарова после избиения жены

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Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на избиение Маратом Башаровым его жены Елизаветы Шевырковой. Об этом сообщает kp.ru.

Он подчеркнул, что хотя супруга актера не стала подавать заявление, его могут наказать коллеги.

«Они же всегда все солидарны, когда вопрос касается получения денег, оплаты, грантов и так далее? Пускай они точно также солидарно соберутся и примут решение, что в течение полугода или года не будут давать Башарову сниматься и выступать. Я думаю, это будет достойный поступок», — заявил Милонов.

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Член Госдумы добавил, что таким образом они покажут свою «нравственную позицию».

Ранее сообщалось, что жена Башарова так и не подала заявление после жестокого избиения.