Пушков высмеял реакцию Рубио на решение союзников в ЕС в отношении Ирана

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Марко Рубио об отказе европейских союзников США по НАТО предоставлять им возможность использовать свое воздушное пространство и военные базы для атаки на Иран. Об этом Пушков сообщил в Telegram-канале.

«Госсекретарь Марко Рубио пребывает в шоке от отказа евросоюзников США по НАТО предоставлять им возможность использовать свое воздушное пространство и военные базы США на их территории в войне против Ирана. Настолько в шоке, что даже пригрозил закрыть эти базы и вывести американские войска из Европы», — сообщил российский сенатор.

Пушков также привел высказывание Рубио о том, что без военных баз США европейские государства могут опасаться ситуации, в которой «на эти страны нападет Россия».

«Припекло, видать. В Иране-то все неважно идет, вот и припекло. Но все же уровень доводов, согласимся, невысокий. А свои базы в Европe США пусть и впрямь закроют. Хорошая мысль. Пусть и войска выведут. Давно пора», — резюмировал российский сенатор.

До этого Пушков отметил, что Иран стал «машиной по перемалыванию» американских ракет. Cенатор выразил мнение, что ВС Ирана способны нанести «еще один удар» по военной гегемонии США.

Ранее Иран заявил о результативном ударе по американским военным в Саудовской Аравии.

 
