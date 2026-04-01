Захар Прилепин заявил о возможном продлении контракта на военную службу

Писатель Захар Прилепин с высокой долей вероятности продлит контракт на военную службу. Об этом он заявил ТАСС.

По словам Прилепина, продление контракта связано с рядом задач, поставленных перед ним командованием и рядом задач, которые писатель сам для себя сформулировал. Это достаточно сложные военные спецоперации, которые в рамках заканчивающегося в конце мая контракта могут быть не доделаны. Прилепин пояснил, что они связаны с беспилотниками и «со всеми вещами, которые сейчас являются основной сутью будущего противостояния».

15 января стало известно, что правоохранители установили личность организатора покушения на писателя Захара Прилепина.

6 мая 2023 года в районе поселка Пионерский Нижегородской области, где проживал Прилепин, взорвался автомобиль, в котором находились писатель и его боевой товарищ Александр Шубин. Прилепин получил ранения, Шубина спасти не удалось.

В тот же день был задержан Александр Пермяков, имеющий гражданство Украины и России. Как было установлено в суде, Пермяков следил за Прилепиным в разных регионах России. Весной 2023 года он изготовил два взрывных устройства и установил их под полотно дороги недалеко от дома Прилепина в Нижегородской области.

Ранее Прилепин высказался о следующем президенте Украины.