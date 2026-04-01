Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

Захар Прилепин заявил о возможном продлении контракта на военную службу

Telegram-канал «Захар Прилепин»

Писатель Захар Прилепин с высокой долей вероятности продлит контракт на военную службу. Об этом он заявил ТАСС.

По словам Прилепина, продление контракта связано с рядом задач, поставленных перед ним командованием и рядом задач, которые писатель сам для себя сформулировал. Это достаточно сложные военные спецоперации, которые в рамках заканчивающегося в конце мая контракта могут быть не доделаны. Прилепин пояснил, что они связаны с беспилотниками и «со всеми вещами, которые сейчас являются основной сутью будущего противостояния».

15 января стало известно, что правоохранители установили личность организатора покушения на писателя Захара Прилепина.

6 мая 2023 года в районе поселка Пионерский Нижегородской области, где проживал Прилепин, взорвался автомобиль, в котором находились писатель и его боевой товарищ Александр Шубин. Прилепин получил ранения, Шубина спасти не удалось.

В тот же день был задержан Александр Пермяков, имеющий гражданство Украины и России. Как было установлено в суде, Пермяков следил за Прилепиным в разных регионах России. Весной 2023 года он изготовил два взрывных устройства и установил их под полотно дороги недалеко от дома Прилепина в Нижегородской области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Прилепин высказался о следующем президенте Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!