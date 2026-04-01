В России падает спрос на запуск бизнеса, а рынок уходит в дешевые и простые модели

Спрос на запуск малого бизнеса снизился на 34,7% в начале 2026 года

В 2026 году малый бизнес в России входит в фазу охлаждения: предприниматели становятся осторожнее, а запуск новых проектов замедляется. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты рынка.

По данным каталога Businessmens.ru, за январь-февраль количество заявок на франшизы оказалось на 34,7% ниже, чем годом ранее.

Динамика франчайзинга в значительной степени отражает состояние всего малого бизнеса. Франшизы традиционно выступают «входной точкой» для предпринимателей без опыта: именно через этот формат большинство впервые пробует запуск собственного дела. Поэтому изменение спроса на франшизы напрямую показывает уровень интереса к открытию бизнеса в целом, а также степень готовности предпринимателей брать на себя риски.

Речь идет не просто о снижении активности, а о более глубоком сдвиге: предприниматели меняют подход к выбору бизнеса. Если раньше фокус был на потенциальной прибыли, то теперь — на рисках и вероятности потерять вложенные деньги.

Основные причины — рост налоговой нагрузки, высокая стоимость заемных средств, снижение покупательской способности и ограничения в работе ряда цифровых сервисов, которые использовались для продвижения и коммуникации с клиентами и партнерами.

Наиболее уязвимыми в 2026 году оказываются сегменты, где высокая себестоимость сочетается с зависимостью от потока клиентов.

В первую очередь это общепит. Несмотря на рост интереса к стритфуду на 8,6% в начале года, в целом сегмент остается среди тех, что сильнее всего теряют интерес инвесторов. Высокие издержки и чувствительность к трафику делают такие проекты уязвимыми при любом снижении спроса.

Под давлением также остаются проекты с высоким входным чеком и сложной операционной моделью — бизнесы, где требуются команда, опыт и длительный период окупаемости. В текущих условиях такие форматы выглядят слишком рискованными для большинства новых предпринимателей.

«Начало 2026 года продолжает общий нисходящий тренд: интерес к франшизам снижается в большинстве категорий. При этом лучше себя чувствуют сегменты с более простым входом и меньшими инвестициями. Дополнительно влияет маркетинговая активность: там, где компании продолжают продвигаться, падение интереса менее выражено», — отмечает главный редактор Businessmens.ru Евгений Звягин.

На фоне общего снижения интереса к запуску бизнеса отдельные сегменты демонстрируют рост.

Самый заметный — строительство и ремонт: интерес к таким форматам вырос на 21,2% год к году. Причем это не разовый всплеск, а продолжение тренда предыдущего года.

Рост также наблюдается в нишах табачных магазинов, недвижимости, спортивных проектов и вендингового бизнеса.

Объединяет их одна характеристика — более простая модель запуска и управления. Именно такие форматы в текущих условиях выглядят для предпринимателей более понятными и менее рискованными.

Ключевое изменение 2026 года — поведение самих предпринимателей.

«Люди готовы пробовать открывать бизнес, но делают это аккуратно. Они стали гораздо чувствительнее к потере денег, поэтому выбирают модели с небольшими инвестициями — до 1 млн рублей — и ориентируются на понятные бренды. Предприниматель сегодня больше думает о том, как не потерять, чем о том, как заработать максимум», — комментирует директор «Синергия Франчайзинг» Николай Маркин.

Несмотря на общее охлаждение рынка, Маркин выделяет четыре направления, которые уже показывали рост и, по его оценке, сохранят его в ближайшие годы.

Первое — частная медицина.

За последние годы рынок коммерческой медицины практически утроился, и ожидается дальнейший рост около 14% в год. Основной драйвер — демография: увеличивается доля населения старше 50 лет, а вместе с ней растет спрос на медицинские услуги. В рамках малого бизнеса и франчайзинга это проявляется в развитии стоматологий, лабораторий, косметологических и лазерных центров, а также узкоспециализированных клиник.

Вторая — молочная отрасль.

Сегмент выходит на новый цикл роста с прогнозом около 12% в год до 2030 года. При этом усиливается спрос на высокобелковые и функциональные продукты, а также на локальные бренды. Во франчайзинге это отражается в развитии фермерских магазинов и сырных лавок. Однако ключевым фактором успеха здесь остается выстроенная логистика и стабильные поставки сырья — без этого модель становится уязвимой.

Третья — косметика и парфюмерия.

Объем рынка оценивается примерно в 1,2 трлн рублей, а рост составляет 7–8% в год. При этом мужская косметика показывает более высокую динамику — рост около 20% против 13% в женском сегменте. Дополнительный фактор — перераспределение рынка после ухода части международных брендов, что усилило позиции локальных игроков. В малом бизнесе это выражается в развитии магазинов косметики, студий красоты, барбершопов, а также аппаратной и лазерной косметологии.

Четвертое — детское образование.

Один из самых устойчивых сегментов: среднегодовой темп роста с 2020 по 2025 год составил 15,1%, а суммарный рост — более 70%. Драйвер — осознанное поведение родителей, которые рассматривают образование как инвестицию в будущее ребенка. В рамках малого бизнеса это приводит к развитию спортивных направлений, робототехники, мастерских и проектов по общеобразовательным дисциплинам.

«Это базовые направления, в которые будут вкладываться и дальше. Они закрывают понятные потребности, от которых люди не готовы отказываться даже в сложные периоды», — отмечает Маркин.

Ранее были названы самые безопасные ниши для онлайн-бизнеса в 2026 году.