Военные США забросали взрывпакетами немцев

В немецкой Баварии военные США на внедорожнике закидали автомобили пиротехникой на одной из трасс. Об этом сообщили в полиции города Кемнат.

По ее информации, молодые американские военнослужащие забросали участников дорожного движения взрывающимися петардами. Это произошло вечером 30 марта на трассах B299 и B22 в районе Эрбендорфа. Один из автомобилистов-очевидцев позвонил в полицию и проинформировал о случившемся.

«Во время движения из машины через нерегулярные промежутки времени (всего около 20-30 раз) продолжали выбрасывать пиротехнику — как беспорядочно, так и прицельно в сторону встречного транспорта, а также в автомобиль позвонившего в полицию мужчины и его спутницы», — говорится в сообщении.

Как заявили в полиции, внедорожник, в котором были трое американских солдат в возрасте от 20 до 21 года, превышал скорость. Он был остановлен и досмотрен правоохранителями в Графенвёре. Там же располагается полигон НАТО Графенвёр, находящийся под управлением американских военных. В ходе обыска у солдат обнаружили много петард и фейерверков, запрещенных на территории ФРГ, а также большой объем жидкостей для электронных сигарет. Правоохранители считают, что эти предметы, по всей видимости, были куплены и импортированы из Чехии. Подозреваемых передали военной полиции Соединенных Штатов прямо на месте.

28 марта сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла потребовал вывести американские войска из ФРГ.

