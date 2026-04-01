Военные США забросали взрывпакетами немцев

В Баварии американские военнослужащие закидали пиротехникой автомобилистов
В немецкой Баварии военные США на внедорожнике закидали автомобили пиротехникой на одной из трасс. Об этом сообщили в полиции города Кемнат.

По ее информации, молодые американские военнослужащие забросали участников дорожного движения взрывающимися петардами. Это произошло вечером 30 марта на трассах B299 и B22 в районе Эрбендорфа. Один из автомобилистов-очевидцев позвонил в полицию и проинформировал о случившемся.

«Во время движения из машины через нерегулярные промежутки времени (всего около 20-30 раз) продолжали выбрасывать пиротехнику — как беспорядочно, так и прицельно в сторону встречного транспорта, а также в автомобиль позвонившего в полицию мужчины и его спутницы», — говорится в сообщении.

Как заявили в полиции, внедорожник, в котором были трое американских солдат в возрасте от 20 до 21 года, превышал скорость. Он был остановлен и досмотрен правоохранителями в Графенвёре. Там же располагается полигон НАТО Графенвёр, находящийся под управлением американских военных. В ходе обыска у солдат обнаружили много петард и фейерверков, запрещенных на территории ФРГ, а также большой объем жидкостей для электронных сигарет. Правоохранители считают, что эти предметы, по всей видимости, были куплены и импортированы из Чехии. Подозреваемых передали военной полиции Соединенных Штатов прямо на месте.

28 марта сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла потребовал вывести американские войска из ФРГ.

Ранее американский генерал напился в Киеве и потерял секретные документы.

 
