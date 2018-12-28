Жена Башарова так и не подала заявление после жестокого избиения

Супруга актера Марата Башарова не стала подавать на него заявление из-за жестокого избиения. Об этом сообщает kp.ru.

Елизавета Шевыркова обратилась ночью 27 декабря в травмпункт с переломом носа.

Брат жены Башарова Федор заявил, что это не первый случай. По его словам, в 2017 году после ссоры с мужем Елизавета Шевыркова была доставлена в больницу с травмой руки.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России Татьяна Тарасова возмутилась новостью об избиении Маратом Башаровым своей жены.