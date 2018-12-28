Следственный комитет запоет

Следственный комитет России запустил творческий конкурс среди сотрудников и учащихся образовательных учреждений СК, передает РИА «Новости».

СК хочет создать первый собственный вокально-инструментальный ансамбль. Объявление под шуточных заголовком «Внимание! Розыск!» размещено в соцсетях ведомства. «Если в душе вы не только следователь, но и певец, музыкант, танцор. Находитесь в вечном напряжении, за кипами документов не видите ничего дальше собственного кабинета и совсем позабыли про пылящийся в углу тромбон. Настало время стряхнуть с него пыль. Вы нам подходите», — говорится в нем.

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В жюри конкурса войдут заслуженные артисты России, люди искусства — члены общественного совета СК России, а также глава ведомства Александр Бастрыкин.

Ранее ансамбль Росгвардии показал клип на песню Last Christmas.