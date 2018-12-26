Режиссер «Джона Уика» по-прежнему собирается переснимать «Горца»

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Американский режиссер Чад Стахелски, известный работой над серией фильмов о Джоне Уике, рассказал, что все еще собирается заняться ремейком «Горца». Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По словам Стахелски, в настоящее время он действительно заинтересован этим проектом.

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«Я обожаю первого «Горца», и, как мне кажется, сейчас я в очень хорошем положении. Наша команда, продюсеры, студия — все поддерживают меня со словами: «Делай, что считаешь нужным», — сказал Стахелски.

Он добавил, что «Горец» сильно напоминает «Джона Уика». Речь идет в том числе о постановке зрелищных экшн-сцен.

Ранее сообщалось, что для боевика «Джон Уик 3» с Киану Ривзом не стали искать нового режиссера.