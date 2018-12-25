Хакеры выложили в сеть новые песни Пугачевой

Хакеры выложили в сеть новые песни Аллы Пугачевой, сообщает сайт kp.ru.

Уточняется, что новые синглы были записаны к юбилейному концерту певицы.

Хакеры опубликовали композиции «Поживи в моей шкуре» и «Что вижу, то пою».

Ранее сообщалось, что билеты на юбилейный концерт Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце раскупили в первые часы после начала продажи.

17 апреля 2019 года на сцене Кремлевского дворца состоится концерт, приуроченный к 70-летию популярной певицы.