Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали атаки армии России непредсказуемыми и признали, что от российских беспилотников исходит постоянная угроза. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова украинских военных.

Рядовой ВСУ Игорь Бойчак рассказал агентству, что Вооруженные силы РФ атакуют постоянно, но часто непредсказуемо, что мешает расслабиться и отдохнуть.

«У нас может пройти ночь спокойно, когда мы просто наблюдаем, а можем 15-20 раз бегать к оружию... и такая же ситуация в течение дня», — сообщил он.

Украинские военнослужащие признали, что их беспокоят российские дроны, от которых исходит постоянная угроза. Из-за нехватки личного состава солдаты «рассредоточены и устают», отметили собеседники агентства.

2 мая экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский фронт рушится, так как главком ВСУ Александр Сырский сдает деревню за деревней.

В этот же день украинский журналист Юрий Бутусов подчеркнул, что неудачи украинской армии в противостоянии с Россией стали следствием стратегических ошибок руководства страны, в том числе президента Владимира Зеленского.

Ранее в США признали, что у ВСУ практически отсутствуют линии обороны в тылу.