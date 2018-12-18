«Собибор» не попал в шорт-лист «Оскара»

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Российская военная драма «Собибор» режиссера Константина Хабенского не попала в шорт-лист фильмов, которые будут бороться за «Лучший фильм на иностранном языке» премии «Оскар». Список из девяти претендентов на «Оскара» в этой номинации опубликован на сайте премии.

В список претендентов вошли «Магазинные воришки» (Япония), «Айка» (Казахстан), Капернаум (Ливан), «Рим» (Мексика), «Холодная война» (Польша), «Пылающий» (Южная Корея), «Птицы прохода» (Колумбия), «Виновный» (Дания) и «Никогда не отводи взгляд» (Германия).

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Окончательный список номинантов будет объявлен 22 января 2019 года, а вручение премии пройдет 24 февраля.

Ранее продюсер Эльмира Айнулова позитивно высказывалась о шансах «Собибора» на «Оскара».