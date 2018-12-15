Камбербэтч готовит выход Британии из ЕС в трейлере Brexit
Телеканал HBO опубликовал трейлер фильма Brexit, премьера которого запланирована на 2019 год.
Сюжет фильма, снятого Тоби Хэйнсом, посвящен планированию и подготовке референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграл в картине идеолога и руководителя кампании 'Vote Leave' Доминика Каммингса.
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Также в трейлере появляются Ричард Гулдинг в роли экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона и Ли Бордмэн в образе главного спонсора Brexit Аррона Бэнкса.
Ранее сообщалось, что Энди Серкис перевоплотился в британского премьер-министра Терезу Мэй в сатирическом ролике про Brexit.