Путин ответил на слова о неприемлемости развития Cirque du Soleil в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного о неприемлемости открытия стационарной площадки цирка Cirque du Soleil в Сколково, передает РИА «Новости».
«Господин Гуцериев анонсировал, что в 2019-м году в Сколково будет открыта стационарная площадка цирка Cirque du Soleil, я считаю, что это неприемлемо, никто не мешает приезжать к нам с гастролями, но это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе», — сказал Запашный.
Глава государства, в свою очередь, сказал, что открытие канадского цирка в России на постоянной основе можно рассматривать как борьбу за рынок.
«Распахивать ворота так уж не стоит, не знаю, конечно, зритель хочет посмотреть, но я, скорей всего, на вашей стороне, посмотреть — это одно, а давать им здесь развиваться на нашей почве, на нашей базе — это совсем другая история, моя позиция очень близка к вашей», — сказал Путин.
Он пообещал разобраться с этой темой отдельно.
Ранее сообщалось, что Путин оценил предложение всем разрешить материться.