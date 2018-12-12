Церемония «Оскар» может остаться без ведущего из-за скандала
Источник проинформировал, что после отказа американского актера Кевина Харта вести вручение премии «Оскар» в американской киноакадемии задумались об отказе от ведущего на церемонии. Об этом сообщает Variaty.
По словам источника, «очевидным» выбором могли бы стать ведущие ток-шоу Джимми Киммел, Джон Стюарт или Дэвид Леттерман, но в академии хотят видеть ведущего, который бы не делал «острых» заявлений. При этом излишняя осторожность в этом вопросе может привести к низким рейтингам.
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Согласно другим данным, от модератора церемонии могут вообще отказаться, заменив его группой наиболее популярных знаменитостей.
Ранее Харт отказался вести церемонию вручения премии «Оскар» из-за скандала с его твитами восьмилетней давности.