СБУ внесла в черный список «комиссара Каттани»

Украинский Минкульт по требованию Службы безопасности Украины (СБУ) внес в черный список итальянского актера Микеле Плачидо, который снимался в роли комиссара Каттани в сериале «Спрут». Список, расширенный 10 декабря, опубликован на сайте Минкульта.

Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Минкульт составляет на основе запросов СБУ и некоторых других органов.

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Плачидо неоднократно публично поддерживал политический курс российского президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что украинские телеканалы будут лишать лицензии за «голубые огоньки».