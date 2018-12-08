Путин поздравил Алису Фрейндлих с 84-летием

Президент России Владимир Путин поздравил заслуженную артистку СССР Алису Фрейндлих с 84-летием. Текст обращения был опубликован на сайте Кремля.

Глава государства назвал ее актрисой «редкого таланта и обаяния». Президент добавил, что Фрейндлих является «искренним, душевно щедрым» человеком.

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«Многие годы Вы подвижнически служите искусству, радуете публику замечательными работами в театре и кинематографе. Каждая Ваша роль — уникальна. Это результат неустанного творческого поиска, высочайшего профессионализма и безграничной преданности избранному делу», — отметил Путин.

Ранее Алиса Фрейндлих рассказала, какие книги любит перечитывать.