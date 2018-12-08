Леа Сейду сыграет в новом фильме о Бонде

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Французская актриса Леа Сейду сыграет в новом фильме о суперагенте Джеймсе Бонде. Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, об этом заявил режиссер картины Кэри Фукунага.

Как отмечается, Сейду исполнила роль девушки Бонда в прошлом фильме франшизы — «007: Спектр».

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При этом в съемках нового фильма «бондианы» также примут участия Ральф Файнс , Бен Уишоу и Наоми Харрис.

Ранее СМИ сообщили, что звезда «Телохранителя» претендует на роль Джеймса Бонда.