На Украине сообщили о разработке аналога китайского дрона Mavic

Украина создает аналог китайского дрона Mavic с такой же видеокамерой, но с большей дальностью полета. Об этом сообщил украинский министр обороны Михаил Федоров, пишет «РБК-Украина».

По его словам, ведется работа над уменьшением зависимости Вооруженных сил Украины от китайских дронов.

«Уже в этом месяце тестируем определенное решение. У нас будет свой аналог Mavic — камера такая же, но дистанция полета больше», — сказал Федоров.

Также министр анонсировал запуск системы Mission control и создание специальных подразделений для «охоты» на российских операторов БПЛА.

30 сентября британская газета Financial Times сообщила, что Украина разработала квадрокоптер в форме пули для уничтожения дронов. В публикации говорится, что этот аппарат способен развивать максимальную скорость более 315 км/ч, «рассекая украинское небо с визгом», непохожим на жужжание или гул.

В конце мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Китай перестал продавать Украине беспилотники Mavic, которые стали популярны на фронте, но продолжил поставки в Россию.

Mavic — это популярная серия складных квадрокоптеров от компании DJI (Da-Jiang Innovations), известная своей портативностью и высококачественными камерами. Они оснащены продвинутыми функциями, такими как системы обнаружения препятствий, GPS, стабилизация и различные режимы полета, что делает их одними из лидеров рынка дронов. Эти беспилотники активно используются военными РФ и Украины для разведки, корректировки огня и даже как ударные БПЛА из-за их компактности, маневренности и высокотехнологичности. Их эффективность на поле боя сделала их незаменимым инструментом для решения тактических задач на линии фронта и в тылу, несмотря на то, что это коммерческие устройства.

