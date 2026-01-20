Размер шрифта
Общество

На Урале подросток изрезал ножом женщину в подъезде дома

В Нижнем Тагиле подросток напал с ножом на женщину в подъезде
Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил • Новости»

В Нижнем Тагиле 15-летний школьник напал на прохожую в подъезде, спасти женщину не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Нападение произошло в ночь на 7 января, 15-летний подросток нанёс ножевые ранения 47-летней женщине в подъезде её дома. Пострадавшую спасти не удалось. После задержания юноша был отправлен под домашний арест, сбежал и был задержан повторно. По данным Telegram-канала, нож, предположительно использовавшийся при нападении, был обнаружен спрятанным в почтовом ящике.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование взял на особый контроль руководитель СК России Александр Бастрыкин.

До этого в Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену и ее сожителя из ревности. Он дождался возвращения бывшей супруги из школы и зашел вместе с ней в квартиру, где несколько раз ударил ее ножом, сожителю пострадавшей удалось закрыться в ванной и вызвать полицию.

Ранее в Дербенте сторож школы напал с ножом на ученика.

