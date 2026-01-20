Размер шрифта
Лавров рассказал, как Байден уважительно высказался о Путине и о единстве России

Лавров: Байден уважительно высказался о работе Путина по сохранению единства РФ
Бывший президент США Джо Байден на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году без суфлера и в уважительном тоне говорил об усилиях российского лидера по поддержанию единства страны. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По словам главы МИД, встреча проходила в узком составе с участием Путина, Байдена и глав внешнеполитических ведомств РФ и США. Во вступительной речи американский президент заявил, что Россия и США являются великими державами, прошедшими разные исторические пути становления. В частности, Байден напомнил об истории формирования США — от переселения британских колонистов и периода рабства до взаимоотношений с коренным населением, в результате чего сложилась современная американская нация. При этом он подчеркнул, что Россия развивалась иначе, последовательно интегрируя в свой состав новые территории и народы, сохраняя их традиции, религии и культуру.

Лавров отметил, что Байден назвал Россию крупнейшей многонациональной страной в мире, «где эта многонациональность сохраняется и поддерживается государством».

«Поэтому, сказал Байден, вам непросто удерживать страну, да еще страну, обладающую ядерным оружием, в состоянии единства. И я уважаю, господин президент Путин, что вам это удается», — сказал Лавров.

При этом Байден признался, что не может представить себе ситуацию, при которой «Россия развалится». Лавров добавил, что Байден говорил искренне, «без бумажки» и телесуфлера.

В января экс-помощница Байдена Тара Рид назвала своего начальника «разжигателем войны». По ее словам, Байден хотел войны против России и был вовлечен в государственный переворот 2014 года на Украине, а также политик с пренебрежением относится к Путину.

Ранее американист назвал главное достижение года в отношениях России и США.

