В Подмосковье преступники избили автомобилистов на трассе и отняли машину

В Подмосковье преступники напали на автомобилистов, избили и отняли машину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«20‑летний Дмитрий с младшим братом ехали домой, когда их автомобиль начал преследовать другой. У коттеджного поселка «Подолье» их внезапно обогнали и резко остановились. Из машины выбежали трое мужчин. Они окружили автомобиль, представились полицейскими и потребовали, чтобы водитель вышел», — говорится в публикации.

По данным канала, когда мужчина попросил нарушителей предъявить удостоверения, они принялись бить по автомобилю, угрожая расправой. После – инсценировали аварию: один из нападавших запрыгнул на капот с криками, что его сбили. Затем нарушители отошли от транспорта, тогда мужчины попытались скрыться, но преступники начали избивать людей через окно: водителю пришлось забрать документы, заглушить двигатель и убежать. В полицию автомобилист обратился уже из дома.

