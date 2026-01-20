Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

В Подмосковье преступники избили автомобилистов на трассе и отняли машину

Baza: в Подмосковье преступники избили мужчину и отняли авто
Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

В Подмосковье преступники напали на автомобилистов, избили и отняли машину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«20‑летний Дмитрий с младшим братом ехали домой, когда их автомобиль начал преследовать другой. У коттеджного поселка «Подолье» их внезапно обогнали и резко остановились. Из машины выбежали трое мужчин. Они окружили автомобиль, представились полицейскими и потребовали, чтобы водитель вышел», — говорится в публикации.

По данным канала, когда мужчина попросил нарушителей предъявить удостоверения, они принялись бить по автомобилю, угрожая расправой. После – инсценировали аварию: один из нападавших запрыгнул на капот с криками, что его сбили. Затем нарушители отошли от транспорта, тогда мужчины попытались скрыться, но преступники начали избивать людей через окно: водителю пришлось забрать документы, заглушить двигатель и убежать. В полицию автомобилист обратился уже из дома.

Ранее пациентка скорой кричала от боли, пока приморец на грузовике блокировал проезд.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27666385_rnd_6",
    "video_id": "record::78cec47c-2bde-469d-82bc-5c1aa4394ccf"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+