В американском штате устроят день «экономического блэкаута» в знак протеста

Профсоюзы, общественные лидеры и религиозные группы призывают к экономической блокаде в штате Миннесота в знак протеста против увеличения числа федеральных иммиграционных агентов. Об этом сообщила газета The Guardian.

Организаторы призывают жителей Миннесоты не работать, не ходить по магазинам и не посещать школу.

«Происходит беспрецедентное и возмутительное нападение на жителей Миннесоты. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Это просто возмутительное ускорение и эскалация насилия в отношении трудящихся», — сказал Киран Кнутсон, президент местного отделения профсоюза работников связи Америки.

По его словам, идея этой акции возникла из необходимости понять, что протестующие могут сделать, чтобы остановить происходящее. Он выразил надежду, что «генеральные директора всех этих корпораций, базирующихся в Миннесоте, обратят на это внимание».

Миннесота находится в центре внимания с декабря, когда министерство внутренней безопасности начало операцию по ужесточению иммиграционного контроля, в ходе которой были задержаны тысячи человек. Ситуация ухудшилась в январе, начались столкновения протестующих с силовиками. В настоящее время Пентагон готовит 1500 военнослужащих к возможной переброске в штат.

Ранее ФБР призвало агентов отправиться в Миннеаполис на фоне протестов.