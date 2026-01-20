Размер шрифта
До Алькатраса впервые в истории доплыл койот

NYP: в США койот впервые в истории доплыл до Алькатраса
До острова Алькатрас впервые в истории доплыл койот, пишет New York Post.

Как сообщил Хулиан Эспиноза, представитель Национальной зоны отдыха «Золотые Ворота», это первый зафиксированный случай появления койота на территории бывшего тюремного острова, который сегодня является популярной туристической достопримечательностью.

Сотрудник парка Айдан Мур предположил, что койот мог оказаться в воде случайно — например, во время погони за добычей — и его унесло течением. По словам капитана лодки, в тот день в заливе наблюдались сильные течения, преодолеть которые крайне сложно даже для хорошо плавающего животного.

Мур также отметил, что состояние койота выглядело неудовлетворительным, что неудивительно после подобного испытания. Сотрудники парка обследовали остров, однако обнаружить животное не удалось. По словам Айдан, не исключено, что койот какое-то время не будет появляться на глазах у людей.

Ранее драка койота и игуаны попала на видео.

