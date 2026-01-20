Размер шрифта
Мужчина избил экс-супругу, которая застала его с другой женщиной

Бразилец избил бывшую жену за то, что она вошла в комнату в неподходящий момент
Shutterstock

В Бразилии мужчина избил бывшую жену, которая случайно застала его в интимной обстановке, пишет газета Metrópoles.

Инцидент произошел в понедельник, 19 января, в бразильском муниципалитете Парана. Как уточняется, за два дня до этого 44-летняя пострадавшая специально приехала из Рио-де-Жанейро, чтобы помочь экс-супругу с его детьми.

По словам потерпевшей, она находилась в доме бывшего мужа, когда обратила внимание на необычную тишину. Заглянув в одну из комнат, женщина обнаружила 39-летнего мужчину, занимающегося сексом с новой подругой.

Хозяин дома разозлился, когда бывшая жена начала задавать уточняющие вопросы, и несколько раз ударил ее кулаком по лицу. В результате у жертвы была разбита губа и образовался отек на левой стороне лица.

Затем нападавший в спешке покинул дом, забрав с собой своих детей. Женщина обратилась в полицию, злоумышленника разыскивают.

Ранее россиянин избил свою девушку палкой в День всех влюбленных и избежал колонии. 

